Slovenska obrambna industrija na sejmu v Londonu

Ljubljana, 12. septembra - Med več kot 1600 razstavljalci na sejmu DSEI - enem največjih sejmov s področja obrambne industrije in varnosti na svetu, ki ga bo od danes do petka mogoče obiskati v Londonu, se bo predstavila tudi slovenska obrambna industrija. Pod okriljem agencije Spirit Slovenija se bo predstavilo 12 podjetij in institucij.