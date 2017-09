Američani se spominjajo žrtev napadov 11. septembra 2001

New York, 11. septembra - Po ZDA danes potekajo številne prireditve v spomin na teroristične napade 11. septembra 2001. Osrednje so kot vedno v New Yorku, Pentagonu in na polju v Pensilvaniji pri Shanksvillu, kjer so pred 16 leti strmoglavila potniška letala, ki so jih teroristi Al Kaide uporabili v največjem terorističnem napadu na ameriških tleh v zgodovini ZDA.