Na festivalu Spider premiera predstave Chorus Krajnčana, Kunška in Krmelja

Ljubljana, 12. septembra - V Ljubljani se je v četrtek s premiero predstave Hiša po zasnovi in v koreografiji Mateja Kejžarja začel festival Spider. V sklopu festivala bo drevi v CUK Kino Šiška premiero doživela predstava Chorus po koreografiji in v režiji Žigana Krajnčana, Gašperja Kunška in Jana Krmelja. Premiera napoveduje tudi CoFestival, ki se bo v Šiški začel v soboto.