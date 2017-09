Predsedniške volitve: Pri predsedovanju posebno vlogo igra tudi prva dama ali soprog predsednice

Ljubljana, 28. septembra - Pri predsedovanju državi posebno vlogo igra tudi partner predsednika ali predsednice republike. Ob obiskih tujih funkcionarjev s partnerji je gostitelj spremljevalnega programa. Zakonodaja pa mu oziroma ji podeljuje tudi pravico do nadomestila za stroške protokolarnih in drugih družabnih obveznosti in do plačane odsotnosti z dela.