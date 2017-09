Mednarodna ekipa triatloncev na puljskem Ironmanu za osveščanje o pljučni hipertenziji

Ljubljana, 17. septembra - Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije je skupaj s sorodnimi društvi bolnikov iz Hrvaške in Srbije osnovalo mednarodno ekipo z 11 triatlonci, ki bodo danes na Ironmanu v Puli tekmovali in osveščali o pljučni hipertenziji. Na ta način želijo opozoriti, da gre za hitro napredujočo bolezen, ki pa jo je mogoče upočasniti, so sporočili z društva.