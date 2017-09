V Zadru zaradi neurja napeto, poplavljena tudi bolnišnica

Zagreb, 11. septembra - Močno deževje je danes "potopilo" Zadar, potem ko je v dveh urah padlo dvakrat več dežja od celomesečnega povprečja. Poplavljeni so številni stanovanjski objekti, pa tudi bolnišnica, šole, vrtci in trgovski center. Predsednik zadrske županije Božidar Longin je pozval prebivalce, naj ostanejo na svojih domovih in ne uporabljajo avtomobilov.