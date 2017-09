Koprski občinski svet potrdil nakup Male lože

Koper, 11. septembra - Koprski občinski svetniki so na današnji izredni seji soglasno potrdili dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2017, ki med drugim predvideva uveljavitev predkupne pravice za teraso Male lože. Ob tem so svetniki potrdili tudi uveljavitev predkupne pravice za zazidljivo zemljišče v Olmu.