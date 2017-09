Vstop v nemški zvezni parlament se nasmiha šestim strankam

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 19. septembra - Ankete vstop v nemški zvezni parlament napovedujejo šestim strankam. Krščanskim demokratom, socialdemokratom, Levici in Zelenim, ki so bili v parlamentu pretekla štiri leta, naj bi se pridružili stari znanci liberalci in novinci iz Alternative za Nemčijo. Sledi nekaj podatkov o strankah.