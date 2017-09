Irma oslabela v orkan prve stopnje, a ostaja nevarna

Miami, 11. septembra - Irma je danes oslabela v orkan prve stopnje, medtem ko se premika po severozahodni obale Floride in se njeno oko bliža mestu Tampa. Vetrovi sedaj dosegajo hitrost do 137 kilometrov na uro. Kljub oslabitvi pa v veljavi ostajajo opozorila za večje dele polotoka Floride, kjer so ukazali evakuacijo za več kot šest milijonov ljudi.