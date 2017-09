V Podravju dogovora z okoljevarstveni organizacijami veseli, a še zadržani

Hoče, 11. septembra - Vpleteni v zadnja dogajanja okoli Magninega projekta v Hočah iz podravske regije so po razrešitvi odprtih vprašanj s še zadnjo nevladno okoljsko organizacijo nedeljsko noč prespali nekoliko mirneje, kljub vsemu pa so za zdaj z odzivi še zadržani. Čeprav zadovoljni, želijo na uraden odziv počakati še do pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja.