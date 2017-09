Delo: Evropske vrednote (11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Najvišji nemški politiki so še ne tako davno pozivali k "velikodušnosti" do vzhodnoevropskih članic EU. Medtem pa poskuša nacionalno-konservativna poljska vlada prevzeti popoln nadzor nad imenovanji sodnikov, premierka Beata Szydlo pa govori o družinskih in krščanskih vrednotah kot protiuteži "bruseljskim elitam", piše v Delu Barbara Kramžar.