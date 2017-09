ZDA naj bi omilile osnutek resolucije proti Severni Koreji

New York, 11. septembra - ZDA so po navedbah diplomatov pripravile nov, omiljen osnutek resolucije, ki predvideva strožje sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega in raketnega programa in o katerem naj bi Varnostni svet ZN glasoval danes. V spremenjenem osnutku naj bi ZDA pristale na nekatere zahteve stalnih članic VS ZN Rusije in Kitajske.