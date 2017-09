Oslabljena Irma pustošila po Floridi

Miami, 11. septembra - Orkan Irma, ki je v nedeljo zgodaj zjutraj kot orkan četrte kategorije z vetrovi do 210 kilometrov na uro dosegel Florido oziroma njeno južno otočje Keys, se je kasneje umiril na orkan druge kategorije s hitrostjo vetrov do 160 kilometrov na uro. To pomeni, da se je Florida izognila najhujšemu, a škoda bo velika.