Hingisovi še drugi naslov v New Yorku

New York, 10. septembra - Švicarska teniška zvezdnica Martina Hingis, nekoč najboljša posameznica na svetu, je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku osvojila še drugi letošnji naslov. Turnirski zmagi med mešanimi dvojicami je dodala še zmago v ženskih dvojicah, v finalu sta skupaj s Tajvanko Chan Yung Yan s 6:3 in 6:2 premagali češki par Lucie Hradecka/Katerina Siniakova.