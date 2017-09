Ob obilnejšem deževju bodo močneje naraščale reke

Ljubljana, 10. septembra - Ob današnjem deževju so do velikih pretokov narasle posamezne reke v porečju Save, zgornje Save in Reke, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso) in opozorili, da bodo ponoči in v ponedeljek zjutraj reke zlasti na zahodu Slovenije še naraščale. Ob predvidenih močnejših nalivih razlivanja posameznih vodotokov na teh območjih niso izključena.