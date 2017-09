Za uvod SP v Ljubljani gladka zmaga Slovenk

Ljubljana, 10. septembra - V Ljubljani se je začelo svetovno odbojkarsko prvenstvo igralk do 23 let. Slovenke, ki ciljajo visoko, so tekmovanje začele odlično, v svoji prvi tekmi po novih pravilih - te bodo na tem prvenstvu preizkušali - so v skupini A po vsega 56 minutah igre s 4:0 (15:11, 15:10, 15:10, 15:8) premagale Argentino.