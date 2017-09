Celje, 10. septembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja za sezono 2017/18. V finalu turnirja v Celju so premagali SŽ Olimpijo s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Za Jeseničane so zadeli Markus Piispanen (23.), Jaka Šturm (45.) in David Planko (52.).