Po Kauzerju v Španiji zmagal še Savšek

Seu d'Urgell, 10. septembra - Slovenski kajakaši in kanuisti v slalomu na divjih vodah so pred svetovnim prvenstvom v odlični formi. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v španskem Seu d'Urgellu so fantje med posamezniki zabeležili zmago tako v kajaku kot v kanuju. Sobotni uspeh Petra Kauzerja je danes v kanuju dopolnil še Benjamin Savšek.