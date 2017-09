Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 10. septembra - Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo od zahoda postopno razširile proti vzhodu. Predvsem na zahodu in jugu bodo tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.