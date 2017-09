V požaru skladiščnega šotora za okoli 70.000 evrov škode

Markovci, 10. septembra - V požaru, ki je v noči s petka na soboto v naselju Markovci zajel montažni skladiščni šotor, v katerem so bile bale slame in sena ter traktorski stroji in priključki, je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 70.000 evrov škode, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor. Policisti vzrok požara še preiskujejo.