Mura vodi, Krka in Brda remizirala

Ljubljana, 10. septembra - Nogometaši Mure so še naprej neporaženi v 2. slovenski ligi. V 6. kroga so dosegli najvišjo zmago, s 6:2 so odpravili Veržej, na edini današnji tekmi v Novem mestu pa sta se Krka in Brda razšla brez golov, medtem ko je bila predvidena tekma med Zarico Kranj in Nafto 1903 odpovedana zaradi močnega deževja.