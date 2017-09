Po odpovedi prireditve v Kamniku razdelili sto kilogramov kruha

Kamnik, 10. septembra - Potem ko so organizatorji zaradi slabega vremena odpovedali današnje dogajanje v okviru 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, jim je ostalo okoli sto kilogramov kruha, namenjenega za pogostitev nastopajočih na povorki. Kruha niso zavrgli, ampak so ga danes razdelili mimoidočim v Kamniku.