Ob obilnejšem deževju bodo močneje naraščale reke

Ljubljana, 10. septembra - Agencija RS za okolje (Arso) je danes ob napovedanem deževju opozorila, da bodo danes dopoldne močneje naraščale reke na jugu in jugovzhodu države ter v osrednji Sloveniji. Popoldne in v noči na ponedeljek pa bodo močneje narasle še reke na zahodu in severozahodu Slovenije. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih rek na območjih pogostih poplav.