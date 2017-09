Sloane Stephens zmagovalka US Opna

New York, 10. septembra - Nepostavljena Sloane Stephens je presenetljiva zmagovalka letošnjega odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Štiriindvajsetletna Američanka, prvič po letu 2002 sta v finalu igrali dve Američanki, je v finalu gladko s 6:3 in 6:0 po vsega uri igre ugnala rojakinjo Madison Keys in dosegla daleč največji uspeh v karieri.