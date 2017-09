Celje, 9. septembra - Hokejisti SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic so finalisti letošnje izvedbe pokala Slovenije. Na turnirju v Celju so prvi v polfinalu premagali Triglav s 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), Jeseničani pa domačo zasedbo ECE Celje s 6:3 (1:1, 2:3, 0:2).