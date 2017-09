Hingisova in Murray zmagovalca med mešanimi dvojicami

New York, 9. septembra - Švicarka Martina Hingis in Britanec Jamie Murray sta zmagala na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku v konkurenci mešanih dvojic. Prva nosilca sta v finalu s 6:1, 4:6 in 10:8 premagala tretjepostavljeno tajvansko-novozelandsko navezo Chan Hao-Ching/Michael Venus.