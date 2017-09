Montpellier, 9. septembra - Slovenska odbojkarja na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta zmagala na turnirju svetovne serije v Montpellieru. Slovenca sta v finalu s 26:24 in 21:14 premagala Čeha Ondreja Perušiča in Davida Schweinerja in se tako veselila prvega naslova na tej ravni.