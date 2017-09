Italijani brez težav v četrtfinale EP

Istanbul, 9. septembra - Košarkarska reprezentanca Italije je tretji udeleženec četrtfinala evropskega prvenstva. V današnji tekmi osmine finala v Turčiji so Italijani s 70:57 (30:17, 48:29, 58:42) premagali Fince. Pred Italijani so si vozovnico med najboljših osem danes zagotovili že Slovenci in Nemci.