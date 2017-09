Celje, 9. septembra - Hokejisti SŽ Olimpije so prvi finalisti pokala Slovenije za sezono 206/17. V polfinalu turnirja v Celju so premagali Triglav s 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Tekmeca v finalu bodo dobili po večerni tekmi med Sijem Acronijem Jesenicami in domačo ekipo ECE Celje.