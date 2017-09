Kokoškov: Naj raje drugi razmišljajo o nas

Istanbul, 9. septembra - Slovenski košarkarji so uspešno opravili tudi šesto nalogo na poti do 'Zlatega zaklada' - prepričljivo so premagali Ukrajino - in zdaj v miru čakajo, kdo bo njihov tekmec v četrtfinalu evropskega prvenstva v Istanbulu. "Mi ne bomo izbirali, ampak bomo ob tistem času na svojem mestu," pravi selektor Igor Kokoškov.