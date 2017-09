Od nedelje do torka močno deževje v zahodni polovici Slovenije

Ljubljana, 9. septembra - Reke po Sloveniji, predvsem na zahodu in jugu, bodo danes začele naraščati. Od nedelje do torka zjutraj pa bo zahodno polovico države zajelo močno deževje. Za nedeljo in ponedeljek je razglašena oranžna stopnja ogroženosti za severozahodno, jugozahodno in osrednjo Slovenijo.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se bo naraščanje rek v nedeljo in ponedeljek širilo od zahoda v notranjost Slovenije. V noči z nedelje na ponedeljek bodo reke, najprej na zahodu, dosegle velike pretoke. Plimovanje morja bo v nedeljo zjutraj nekoliko povišano.

V nedeljo lahko v osrednji Sloveniji vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Krajevno lahko pade tudi do 200 litrov na kvadratni meter.

Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi, so zapisali na Arsu.

Na agenciji svetujejo, da ljudje iz nižjih prostorov in kleti umaknejo hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopijo naj elektriko, plin in vodovod in naj ne poskušajo prečkati vodnega toka. Prav tako naj bodo previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajo naj trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije pristojnih služb in organov, še svetujejo.