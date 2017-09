Hoče, 9. septembra - V enem od podjetij v Spodnjih Hočah je danes prišlo do nesreče pri delu, v kateri se je hudo poškodoval 30-letni državljan BiH. V kritičnem stanju so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer pa je kmalu zatem umrl, so sporočili z mariborske policijske uprave.