V Helsinkih prihodnji teden srečanje namestnikov zunanjih ministrov Rusije in ZDA

Moskva, 9. septembra - Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov se bo v finski prestolnici Helsinki srečal z namestnikom ameriškega državnega sekretarja Thomasom Shannon, so danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass potrdili viri na ruskem zunanjem ministrstvu. Kot so še potrdili, naj bi bilo srečanje načrtovano od 11. do 12. septembra.