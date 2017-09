Ljubljana, 9. septembra - Nogometaši Mure so še naprej neporaženi v 2. slovenski ligi. V današnjih tekmah 6. kroga so dosegli najvišjo zmago, s 6:2 so odpravili Veržej. Sobočani imajo dve točki prednosti pred Jadranom, ki je tokrat slavil s 3:2 na gostovanju pri Bravu v Ljubljani.