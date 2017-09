Vileniški kristal zamejski pesnici Antonelli Bukovaz

Štanjel, 9. septembra - Po tradicionalnem branju udeležencev festivala Vilenica so v Štanjelu danes izmed avtorjev, sodelujočih v zborniku in na literarnih branjih, podelili vileniški kristal za najboljši prispevek in interpretacijo. Prejela ga je zamejska pesnica iz Benečije Antonella Bukovaz. Žirijo je prepričala z deli, ki izpričujejo toplino.