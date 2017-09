Združenje plesnih vaditeljev obeležuje 115-letnico rojstva Adolfa Jenka

Ljubljana, 9. septembra - Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije bo danes s konferenco obeležilo 115-letnico rojstva Adolfa Jenka - plesnega mojstra, vizionarja, nestorja slovenskega plesa in peto obletnico postavitve njegovega doprsnega kipa. Ob tej priložnosti bodo podelili še Jenkovo nagrado in naziva častnega člana in predsednika združenja.