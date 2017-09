Arriva Slovenija: Dodatna zaostrovanja stavke bodo vse samo poslabšala

Ljubljana, 9. septembra - V Arrivi Slovenija, kjer del voznikov stavka že od ponedeljka, poudarjajo, da želijo dogovor skleniti z vsemi predstavniki zaposlenih, in ne samo s stavkovnim odborom, ki že izvaja stavko in ne zastopa vseh zaposlenih. Škoda je s stavko že bila povzročena, dodatna zaostrovanja pa bodo situacijo za vse vpletene samo poslabšala, so sporočili.