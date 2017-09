Dnevnik: Finančni zlom mariborske nadškofije: Okostnjaki iz cerkvenih omar (9. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Ni res, da je Cerkev povzročila škodo slovenskim bankam, državne banke so moralno in finančno oškodovale Cerkev, se pet let in pol po izbruhu "svetega škandala" glasi uradno stališče slovenskih škofov. Krivi so torej drugi, ne pa vodilni kleriki s svojimi megalomanskimi aspiracijami in hazardom epskih razsežnosti, piše v Dnevniku Ranka Ivelja.