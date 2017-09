Delo: Orožje Lubadar 3.0 (9. 9.)

Ljubljana, 9. septembra - Dobro se vrača z dobrim, slabo pa s slabim. V to enačbo smo po večinskem razumevanju vključeni le ljudje, še to ne vsi, narava pa sploh ne. Naravo upravljamo, smo prepričani. Včasih nam dopusti tak vtis. Vedno pogosteje se na to upravljanje, ki velikokrat vodi v uničenje, odzove z delom zares veličastnega nabora orožja, piše v Delu Borut Tavčar.