Marovt za Delo: Izkoriščanje Teš 6 za politične namene je neodgovorno

Ljubljana, 9. septembra - Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Matjaž Marovt je v pogovoru za današnjo Sobotno prilogo Dela ocenil, da je izkoriščanje projekta šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) za politične namene neodgovorno do zaposlenih in do državljanov Slovenije. Po njegovem mnenju investicija v Teš 6 ni bila zgrešena.