Vreme: Zjutraj po nekaterih nižinah megleno

Ljubljana, 9. septembra - Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo v vzhodni Sloveniji dokaj sončno in povečini suho. Drugod bo spremenljivo. Predvsem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.