Košarkarski prvoligaši dosegli dogovor s sodniki

Ljubljana, 9. septembra - Združenje košarkarskih prvoligašev Liga Nova KBM in Društvo košarkarskih sodnikov sta v petek dosegla dogovor, ki po mennju obeh strani predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje iskanje sistemske dolgoročne oblike sodelovanja in omogoča takojšnjo vrnitev sodnikov na košarkarske parkete, so sporočili z združenja.