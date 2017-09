Nadal preko del Potra v finale US Opna

Ames/New Jersey/New York, 9. septembra - Vodilni igralec svetovne jakostne lestvice Rafael Nadal se je brez večjih težav uvrstil v finale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V polfinalu je Španec v štirih nizih s 4:6, 6:0, 6:3 in 6:2 premagal Argentinca Juana Martina del Potra in se 23. v karieri uvrstil v zaključni dvoboj turnirja za grand slam.