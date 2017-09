Newyorški borzni indeksi v skrajšanem trgovalnem tednu navzdol

New York, 9. septembra - Osrednji borzni indeksi New Yorka so v petek skrajšani trgovalni teden sklenili z rahlimi padci, na kar so vplivale napetosti zaradi novega jedrskega poskusa Severne Koreje, ki so v ponedeljek krepko znižale vrednosti indeksov in ti do petka niso uspeli okrevati.