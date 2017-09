Izetbegović poziva k posredovanju EU v sporu o meji s Hrvaško

Zagreb, 8. septembra - Član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović je danes šefu delegacije Evropske unije v BiH Lars-Gunnarju Wigemarku posredoval željo, da bi Bruselj posredoval v sporu med BiH in Hrvaško pri napovedani gradnji mostu na polotok Pelješac. Izetbegović pričakuje, da bodo ob mediaciji EU prišli do dogovora o meji med državama.