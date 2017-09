Tudi Madžarska ne bo podprla članstva Hrvaške v OECD

Budimpešta/Zagreb, 8. septembra - Madžarsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da Budimpešta ne bo podprla članstva Hrvaške v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) zaradi odnosa do madžarske energetske družbe Mol in njenega predsednika uprave Zsolta Hernadija. Pred tem je v sredo tudi Slovenija sporočila, da ne bo podprla vstopa Hrvaške v OECD.