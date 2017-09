Evropske borze brez enotne smeri, nafta cenejša, evro krepko navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 8. septembra - Evropske borze so teden zaključile brez enotne smeri. Francoska tiskovna agencija AFP negotovost vlagateljev pripisuje kombinaciji več dejavnikov, od naravnih katastrof v ZDA, mešanih kitajskih makro kazalcev, do geopolitičnih napetosti. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem zrasel na najvišjo raven v dveh letih in pol.