Nizozemski investitorji sprožili mednarodno arbitražo proti Hrvaški

Zagreb, 9. septembra - Investicijska družba Elitech, ki ima sedež na Nizozemskem, in projektno podjetje Razvoj Golf s Hrvaške so pred mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu sprožili arbitražni postopek proti Hrvaški zaradi blokade izvajanja projekta športno-turističnega projekta pri Dubrovniku, ki so ga začeli pred desetimi leti.