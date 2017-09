Postojnska jama umaknila prag uspešnosti prevzemne ponudbe za Certo Holding

Postojna, 8. septembra - Družba Postojnska jama je spremenila prevzemno ponudbo za cerkljansko družbo Certa Holding, in sicer tako, da se prevzemni prag, ki je bil postavljen pri 50 odstotkih vseh plus eni delnici, v celoti umakne. Prevzemna ponudba bo uspešna ne glede na to, koliko delničarjev jo bo sprejelo, je razvidno iz objave v današnjih Primorskih novicah.