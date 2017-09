Ekologi brez meja v podporo družbi brez odpadkov vzpostavili spletno stran

Ljubljana, 9. septembra - Društvo Ekologi brez meja je razvilo spletno platformo Manj je več, ki spodbuja ponovno uporabo predmetov in promovira koncept Zero Waste (Nič odpadkov) na ravni gospodinjstev. Na spletni strani je na voljo zemljevid, kjer je izpostavljenih že preko 200 obrtnikov in organizacij, ki se ukvarjajo s popravilom, obnovo ali prodajo reči iz druge roke.